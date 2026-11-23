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स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 29 मार्च से 12 नवंबर तक जिले में निर्धारित 2,967 लाभार्थियों में से 2,502 किशोरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हालांकि, अभियान की प्रगति में जिले के विभिन्न ब्लॉकों के बीच काफी अंतर देखने को मिल रहा है।गलोड़ ब्लॉक ने लक्ष्य से अधिक टीकाकरण कर बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर/एमसीएच हमीरपुर में टीकाकरण की रफ्तार सबसे धीमी रही है।अभियान के तहत गलोड़ ब्लॉक ने सभी क्षेत्रों को पीछे छोड़ते हुए 121.1 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की है। यहां निर्धारित 370 किशोरियों के लक्ष्य के मुकाबले 448 को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई है। इस तरह ब्लॉक में लक्ष्य से 78 अधिक किशोरियों का टीकाकरण हुआ है।वहीं, टौणी देवी ब्लॉक में 535 के लक्ष्य के मुकाबले 480 किशोरियों को टीका लगाया गया है। यहां 89.7 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज हुई है। बड़सर ब्लॉक में 584 के लक्ष्य के मुकाबले 476 किशोरियों का टीकाकरण हुआ है, जो 81.5 प्रतिशत है।नादौन ब्लॉक में 431 में से 351 किशोरियों को वैक्सीन लगाई गई है। यहां उपलब्धि 81.4 प्रतिशत रही है। भोरंज ब्लॉक में 614 के लक्ष्य के मुकाबले 453 किशोरियों का टीकाकरण हुआ है, जो 73.8 प्रतिशत है।सुजानपुर ब्लॉक में 298 लक्षित लाभार्थियों में से 221 को वैक्सीन लगाई गई है। यहां 74.2 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ है।दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर/एमसीएच हमीरपुर में टीकाकरण अभियान की रफ्तार सबसे धीमी बनी हुई है। यहां निर्धारित 135 किशोरियों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 73 का ही टीकाकरण हो पाया है। इस तरह यहां उपलब्धि महज 54.1 प्रतिशत रही है।बॉक्सएचपीवी वैक्सीन लगवाने से सर्वाइकल कैंसर का खतरा होता है कमएचपीवी संक्रमण सर्वाइकल कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। एचपीवी वैक्सीन वायरस के कैंसर पैदा करने वाले प्रमुख प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करती है। कम उम्र में टीका लगवाने से एचपीवी संक्रमण के संपर्क में आने से पहले ही शरीर में प्रतिरक्षा विकसित करने में मदद मिलती है। इससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर होने का जोखिम काफी हद तक कम किया जा सकता है। यही वजह है कि किशोरियों का समय पर टीकाकरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।कोटएचपीवी वैक्सीन किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी पात्र किशोरियों को यह टीका जरूर लगवाएं, ताकि भविष्य में इस गंभीर बीमारी के खतरे को कम किया जा सके।