Hamirpur (Himachal) News: आईटीआई लंबलू में 58 लोगों की नशे की जांच, सभी रिपोर्ट निगेटिव

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खंड चिकित्सा अधिकारी टौणी देवी डॉ. अभिनीत शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया।शिविर में डॉ. सुप्रिया कौशल, एमएचडब्ल्यू रजनीश, सीएचओ प्रियंका, निशा व वंदना, आईसीटीसी रितु शर्मा, एसटीएलएस अनिल शर्मा तथा आशा कार्यकर्ताओं निर्मला, अंजू और निशा ने सहयोग किया। स्वास्थ्य विभाग ने युवाओं से नशे से दूर रहने और परिवार व समाज को नशामुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की।