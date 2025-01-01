फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   58 people tested for substance use at ITI Lamblu; all results negative.

Hamirpur (Himachal) News: आईटीआई लंबलू में 58 लोगों की नशे की जांच, सभी रिपोर्ट निगेटिव

Wed, 07 Oct 2026 01:15 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 07 Oct 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
ताल (हमीरपुर)। आईटीआई लंबलू में मंगलवार को आयोजित नशा मुक्ति एवं जांच शिविर में 58 लोगों की जांच की गई। सभी की रिपोर्ट नकारात्मक रही और कोई भी व्यक्ति नशे की जांच में पॉजिटिव नहीं पाया गया।
विज्ञापन

खंड चिकित्सा अधिकारी टौणी देवी डॉ. अभिनीत शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया।
विज्ञापन

शिविर में डॉ. सुप्रिया कौशल, एमएचडब्ल्यू रजनीश, सीएचओ प्रियंका, निशा व वंदना, आईसीटीसी रितु शर्मा, एसटीएलएस अनिल शर्मा तथा आशा कार्यकर्ताओं निर्मला, अंजू और निशा ने सहयोग किया। स्वास्थ्य विभाग ने युवाओं से नशे से दूर रहने और परिवार व समाज को नशामुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed