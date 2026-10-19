Hamirpur (Himachal) News: निपुण लक्ष्य हासिल करने के लिए 270 शिक्षक ले रहे प्रशिक्षण

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निपुण भारत मिशन के तहत रंगस में शुरू हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रमसंवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। निपुण भारत मिशन के तहत प्राथमिक शिक्षकों के लिए पांच दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को रंगस में शुरू हुआ। 24 अक्तूबर तक प्रस्तावित प्रशिक्षण में शिक्षा खंड नादौन के 70 और गलोड़ के 40, भोरंज के 90 और बिझड़ी के 70 शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण में शिक्षकों को पहली से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।प्रशिक्षण का शुभारंभ जिला समन्वयक (बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान) भवानी सिंह और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नादौन अशोक राज ने किया। निपुण पीएमयू की सरोज परमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण, शिक्षण-अधिगम सामग्री के प्रभावी उपयोग और कक्षा-कक्ष प्रबंधन की जानकारी दी गई।इसके साथ ही निपुण लक्ष्यों, विद्या प्रवेश और शिक्षण सामग्री तैयार करने पर भी चर्चा होगी। इसका उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी क्षमताओं को मजबूत करना है। इस मौके पर प्रथम संस्था के प्रतिनिधि सन्नी कुमार और रमेश कुमार सहित बीआरसी कार्यालय से विजय, इंदु, मोनिका तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।