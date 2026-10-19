Hamirpur (Himachal) News: दियोटसिद्ध में 10 हजार श्रद्धालुओं ने नवाया शीश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर बाबा बालक नाथ के दर्शन किए और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर शक्तिपीठों में दर्शन करने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचे।देश-विदेश से आए कई श्रद्धालु शनिवार को ही दियोटसिद्ध पहुंच गए थे, ताकि रविवार सुबह आरती के साथ बाबा की पवित्र गुफा के दर्शन कर सकें। दिनभर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। बाबा के जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा और देर रात तक पौणाहारी के जयकारे गूंजते रहे।कोटरविवार के चलते काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। रविवार को करीबन 10 हजार श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में अपना शीश नवाया।