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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   10,000 devotees paid obeisance at Deotsidh

Hamirpur (Himachal) News: दियोटसिद्ध में 10 हजार श्रद्धालुओं ने नवाया शीश

Mon, 19 Oct 2026 01:13 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 19 Oct 2026 01:13 AM IST
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10,000 devotees paid obeisance at Deotsidh
बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में दर्शनों के बाद कीर्तन हॉल में पौणाहारी का गुणगान करते श्रद्ध
दियोटसिद्ध (हमीरपुर)। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में रविवार को करीब 10 हजार श्रद्धालुओं ने शीश नवाकर बाबा का आशीर्वाद लिया। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा।
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श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर बाबा बालक नाथ के दर्शन किए और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर शक्तिपीठों में दर्शन करने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचे।
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देश-विदेश से आए कई श्रद्धालु शनिवार को ही दियोटसिद्ध पहुंच गए थे, ताकि रविवार सुबह आरती के साथ बाबा की पवित्र गुफा के दर्शन कर सकें। दिनभर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। बाबा के जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा और देर रात तक पौणाहारी के जयकारे गूंजते रहे।
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कोट
रविवार के चलते काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। रविवार को करीबन 10 हजार श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में अपना शीश नवाया। -राजेश शर्मा, मंदिर अधिकारी, बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध
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