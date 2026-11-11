Chamba News: आपदा के जख्म भरेंगे, 12 स्कूलों की बदलेगी सूरत

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काम शुरू होने और पूरा होने पर जियो-टैग तस्वीरें लेना अनिवार्य, जल्द काम शुरू करवाने के निर्देशसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। आपदा से क्षतिग्रस्त जिले के 12 सरकारी स्कूलों के भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपये लोक निर्माण विभाग के खाते में जमा करवा दिए हैं।अब लोक निर्माण विभाग के माध्यम से भवनों को दुरुस्त करने का काम होगा। इससे क्षतिग्रस्त कमरों और अन्य हिस्सों की मरम्मत होने से विद्यार्थियों को सुरक्षित शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा।विभाग ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाट, अवाहं, गरगंड, थनेई, जसौरगढ़, कल्हेल और डांड के लिए 12.50-12.50 लाख रुपये जारी किए हैं। वहीं, चनेड़, कड़ेड, साहला, पीएमश्री थल्ली और ऑयल स्कूल के लिए 25-25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि ई-चालान के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के खाते में जमा करवाई गई है।शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंताओं से समन्वय स्थापित कर मरम्मत कार्य जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही काम शुरू होने से पहले और पूरा होने के बाद क्षतिग्रस्त हिस्सों की जियो-टैग तस्वीरें लेना अनिवार्य किया है। तस्वीरों में नुकसान की वास्तविक स्थिति और स्थल की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। निर्देशों की अनुपालना में लापरवाही बरतने पर विभाग ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।उच्च शिक्षा उपनिदेशक चंबा विकास महाजन ने बताया कि आपदा प्रभावित स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट जारी कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से काम करवाया जाएगा। इस संबंध में संबंधित स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं।