Chamba News: बिना नंबर प्लेट और हेलमेट के दौड़ रहे वाहन, पुलिस अनजान

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वहीं, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के कारण आपराधिक घटनाओं की जांच में भी परेशानी हो सकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यातायात पुलिस इन वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है।स्थानीय निवासी संजय शर्मा, अजय कुमार, महिंद्र सिंह, करन महाजन, अशोक कुमार, चैन लाल और गुरमीत सिंह ने बताया कि शहर में शाम ढलते ही बिना नंबर प्लेट वाले वाहन सड़कों पर दौड़ने लगते हैं।इसके बावजूद ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई नहीं होती। शहर से सटे क्षेत्रों में समस्या अधिक गंभीर है। कई दोपहिया वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं होती, जबकि कुछ पर तीन-तीन लोग बिना हेलमेट सफर करते हैं। इससे हादसों का खतरा बना रहता है।लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि बिना नंबर प्लेट और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यातायात पुलिस को इस संबंध में निर्देश जारी करने की मांग भी उठाई है।दोबारा शुरू होगा अभियानपुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि पुलिस पहले भी बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को जब्त कर चुकी है। ऐसे वाहनों के खिलाफ दोबारा अभियान शुरू किया जाएगा।