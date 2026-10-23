Chamba News: चुवाड़ी में डेढ़ करोड़ से सुधरेंगी तीन सड़कें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जल निकासी के लिए बनेंगी नालियां, लोगों को मिलेगी राहतसंवाद न्यूज एजेंसीचुवाड़ी (चंबा)। चुवाड़ी कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में सड़क सुविधा बेहतर बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग करीब डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके तहत तीन स्थानों पर सड़कों की टारिंग और पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण करवाया जाएगा।विभाग सुदली चौक से त्रिमथ तक सड़क, कुठेहड़-गेहरना-सैला-मथला मार्ग और चुवाड़ी कॉलेज रोड पर तारकोल बिछाएगा। नालियां बनने से बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा होने की समस्या कम होगी और सड़कों को नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों और वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।स्थानीय निवासी प्रदीप सिंह, सुरेंद्र मनकोटिया, अनिल राणा, चमन सिंह, प्रवेश सिंह, तिलक सिंह, भोला, चरणदास, भोलू कुमार, प्रभात सिंह, लाल सिंह, कमल किशोर, मनजीत कुमार, विजय कुमार और सागर सिंह सहित अन्य लोगों ने कार्य के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और लोक निर्माण विभाग का आभार जताया है।लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता नरेंद्र चौधरी ने बताया कि तीनों स्थानों पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से टारिंग करवाई जाएगी। साथ ही जल निकासी के लिए नालियां भी बनाई जाएंगी।