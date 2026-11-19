विज्ञापन

जांच प्रक्रिया बहाल होने से मरीजों को अब पांच किलोमीटर दूर चंबा की निजी लैबों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अस्पताल में लाखों रुपये की मशीनें उपलब्ध थीं। इसके बावजूद एक सीपीयू खराब होने से तीन माह से जांच सुविधा ठप थी। इस कारण मरीजों को निजी लैबों में पैसे खर्च करने पड़ रहे थे जबकि, अस्पताल में मुफ्त और सरकारी दरों पर टेस्ट की व्यवस्था है। रोजाना करीब 100 मरीज ओपीडी में उपचार के लिए आते हैं। इनमें से 40 से अधिक मरीजों के विभिन्न टेस्ट किए जाते हैं।टेस्ट शुरू होने से मरीजों को अस्पताल में ही जांच की सुविधा मिलने लगी है। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेंगे। जिला आयुष अधिकारी अनीता शर्मा ने बताया कि खराब उपकरण दुरुस्त करवा दिया गया है। मरीजों के टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। अब मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल के बाहर नहीं जाना पड़ेगा।