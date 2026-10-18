Chamba News: साइंस क्विज में पलक और आराध्या रहीं प्रथम

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सीनियर साइंस क्विज में विद्यालय की पलक शर्मा और आराध्या गौतम ने प्रथम स्थान हासिल कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होने का गौरव प्राप्त किया।

सीनियर साइंस क्विज में पैरामाउंट पब्लिक स्कूल किहार ने पहला, डीपीएस डलहौजी ने दूसरा और डीएवी स्कूल चंबा ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं, विद्यालय के विद्यार्थी हुजैफ सोनी ने साइंस एक्टिविटी में दूसरा स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। प्रधानाचार्य यूनिस मलिक और विद्यालय प्रबंधन ने उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। संवाद

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सलूणी (चंबा)। मैहला स्थित राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 33वीं जिला स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस-2026 में पैरामाउंट पब्लिक स्कूल किहार के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है।