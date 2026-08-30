Chamba News: कोहाल ने मारी बाजी, चुराह जोन की वॉलीबाल चैंपियनशिप पर कब्जा

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। जिले के सात जोनों में आयोजित अंडर-14 छात्र वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न खेलों के मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत के लिए खूब पसीना बहाया। अलग-अलग जोनों में खो-खो, कबड्डी और वॉलीबाल के मुकाबले करवाए गए।सिहुंता में चल रही भटियात जोन की प्रतियोगिता में खो-खो का फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें रायपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया जबकि किड्स कैंप पब्लिक स्कूल चुवाड़ी की टीम उपविजेता रही।चुराह जोन में वॉलीबाल के मुकाबले में कोहाल की टीम विजेता बनी। बैरागढ़ की टीम ने उपविजेता का स्थान हासिल किया। सेंट्रल जोन द्वितीय में कबड्डी मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिढ़कुंड की टीम ने जीत दर्ज की जबकि कुठेड़ की टीम उपविजेता रही।बनीखेत जोन में खो-खो में गुनियाला की टीम विजेता और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलेरा की टीम उपविजेता रही। सेंट्रल जोन प्रथम में खो-खो का खिताब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लुड्डू ने जीता, जबकि रंडोह की टीम उपविजेता रही। भरमौर जोन में वॉलीबाल में खणी की टीम विजेता और चन्होता की टीम उपविजेता बनी।सहायक प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा अधिकारी चंबा मोहिंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। प्रतियोगिता का समापन समारोह सोमवार को होगा।