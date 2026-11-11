Chamba News: काम की बात

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राष्ट्रीय लोक अदालत... जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के तत्वावधान में वर्ष 2026 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा।

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आज खास

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खेलकूद

क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत कुपाहड़ा और माहला के बीच मैच सुबह 9 बजे से होगा।

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अभ्यास : बैडमिंटन हॉल चंबा में युवा सुबह 8 बजे बैडमिंटन का अभ्यास करेंगे।

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प्रशिक्षण : एचपीसीए सब सेंटर हरिपुर में युवा सुबह 8 बजे से क्रिकेट खेल का प्रशिक्षण हासिल करेंगे।

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बैठक

चर्चा : चंबा में पेंशनरों की बैठक सुबह 10 बजे उपायुक्त कार्यालय के पास होगी। इसमें पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।

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मेडिकल कॉलेज चंबा

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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल

मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल

नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल

आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल

गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल

सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल

त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल

आपातकालीन नंबर 01899-222392

नोट: आपातकालीन स्थिति में

काम की बात