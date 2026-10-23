Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 23 Oct 2026 10:02 PM IST
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काम की बात
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी सुबह धड़ोग और शहर में गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। यह जानकारी गैस एजेंसी के प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता डीएसी नंबर दिखाकर सिलिंडर की खरीद कर सकते हैं।
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आज खास
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शिक्षा
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निपुण मेला : राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला में सुबह 10 बजे से निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा।
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खेलकूद
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मिनी मैराथन : चंबा में सुबह 6 बजे मिनी मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
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समारोह
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सांस्कृतिक कार्यक्रम : सेक्रेड हार्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डलहौजी में सुबह 10 बजे सालाना समारोह होगा। इसमें विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे।
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धार्मिक
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पूजा-अर्चना : शनि देव मंदिर मुगला में सुबह 8 बजे से श्रद्धालु पूजा-अर्चना करेंगे।
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दौरा
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प्रदर्शनी : राज्यपाल कविंद्र गुप्ता दोपहर 12 बजे चंबा चौगान में हिमाचल एक्सपो मेगा प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे।
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मेडिकल कॉलेज चंबा
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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी सुबह धड़ोग और शहर में गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। यह जानकारी गैस एजेंसी के प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता डीएसी नंबर दिखाकर सिलिंडर की खरीद कर सकते हैं।
आज खास
शिक्षा
निपुण मेला : राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला में सुबह 10 बजे से निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा।
खेलकूद
मिनी मैराथन : चंबा में सुबह 6 बजे मिनी मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
समारोह
सांस्कृतिक कार्यक्रम : सेक्रेड हार्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डलहौजी में सुबह 10 बजे सालाना समारोह होगा। इसमें विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे।
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धार्मिक
पूजा-अर्चना : शनि देव मंदिर मुगला में सुबह 8 बजे से श्रद्धालु पूजा-अर्चना करेंगे।
दौरा
प्रदर्शनी : राज्यपाल कविंद्र गुप्ता दोपहर 12 बजे चंबा चौगान में हिमाचल एक्सपो मेगा प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे।
मेडिकल कॉलेज चंबा
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।