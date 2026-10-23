Chamba News: सिटी में आज

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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी सुबह धड़ोग और शहर में गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। यह जानकारी गैस एजेंसी के प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता डीएसी नंबर दिखाकर सिलिंडर की खरीद कर सकते हैं।आज खासशिक्षानिपुण मेला : राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला में सुबह 10 बजे से निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा।खेलकूदमिनी मैराथन : चंबा में सुबह 6 बजे मिनी मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।समारोहसांस्कृतिक कार्यक्रम : सेक्रेड हार्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डलहौजी में सुबह 10 बजे सालाना समारोह होगा। इसमें विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे।धार्मिकपूजा-अर्चना : शनि देव मंदिर मुगला में सुबह 8 बजे से श्रद्धालु पूजा-अर्चना करेंगे।दौराप्रदर्शनी : राज्यपाल कविंद्र गुप्ता दोपहर 12 बजे चंबा चौगान में हिमाचल एक्सपो मेगा प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे।मेडिकल कॉलेज चंबाबाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तलमेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तलनेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तलआर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तलगायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तलसर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तलत्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तलआपातकालीन नंबर 01899-222392नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।