Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 17 Sep 2026 09:56 PM IST
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काम की बात
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी धड़ोग और शहर में सिलिंडर का वितरण करेगी। उपभोक्ता गैस बुकिंग ओटीपी नंबर सहित अपना सिलिंडर प्राप्त कर सकते हैं। पराशर गैस एजेंसी के मैनेजर राजमल ने यह जानकारी दी।
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सेहत
कृमि दिवस : कृमि दिवस को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों को दवाई पिलाई जाएगी।
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मेला-उत्सवछिंज : सुल्तानपुर में छिंज मेले का आयोजन दोपहर 12 बजे से किया जाएगा।
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धार्मिक
छड़ी : दशनामी अखाड़ा की छड़ी पवित्र डल झील के लिए सुबह 8 बजे प्रस्थान करेगी।
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चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस : पीएमश्री मॉडल बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का शुभारंभ सुबह 10 बजे होगा।
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मेडिकल कॉलेज चंबा
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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी धड़ोग और शहर में सिलिंडर का वितरण करेगी। उपभोक्ता गैस बुकिंग ओटीपी नंबर सहित अपना सिलिंडर प्राप्त कर सकते हैं। पराशर गैस एजेंसी के मैनेजर राजमल ने यह जानकारी दी।
सेहत
कृमि दिवस : कृमि दिवस को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों को दवाई पिलाई जाएगी।
मेला-उत्सवछिंज : सुल्तानपुर में छिंज मेले का आयोजन दोपहर 12 बजे से किया जाएगा।
धार्मिक
छड़ी : दशनामी अखाड़ा की छड़ी पवित्र डल झील के लिए सुबह 8 बजे प्रस्थान करेगी।
चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस : पीएमश्री मॉडल बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का शुभारंभ सुबह 10 बजे होगा।
मेडिकल कॉलेज चंबा
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।