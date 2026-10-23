Chamba News: बोलेरो कैंपर रावी में गिरी, चालक की मौत

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परिवार का इकलौता बेटा था मृतक, पीछे छोड़ गया तीन बच्चेसंवाद न्यूज एजेंसीभरमौर/चंबा। भरमौर क्षेत्र के ढकोग-बन्नी मार्ग पर शुक्रवार दोपहर करीब सवा एक बजे बोलेरो कैंपर के रावी नदी में गिरने से चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान ग्राम पंचायत औरा के गांव थला निवासी मासु राम (उर्फ मुकेश कुमार), पुत्र अमर सिंह के रूप में हुई है। वह वाहन में अकेले ढकोग से तरेला की ओर जा रहे थे। गुवाड़ी चौक से करीब 300 मीटर आगे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 400 मीटर नीचे लुढ़कते हुए नदी में जा गिरा।हादसे के बाद चालक नदी के बहाव में बह गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस ने तलाश अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद मासु राम अचेत अवस्था में मिले। उन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल भरमौर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मासु राम वाहन संख्या एचपी-46-ए-1853 चला रहे थे।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और बाद में परिजनों को सौंप दिया। हादसे के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। उधर, पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दुर्घटना के कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।इकलौता बेटा था मृतकमासु राम परिवार का इकलौता बेटा था। उनकी चार बहनें हैं। काफी समय पहले उनके पिता का निधन हो चुका है और उनकी मां बुजुर्ग हैं। मृतक अपने पीछे दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गया है। हादसे की सूचना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जबकि क्षेत्र में भी शोक का माहौल है।