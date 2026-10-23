Chamba News: गंगा की तर्ज पर चंद्रभागा नदी की आरती, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा/पांगी। पांगी में चंद्रभागा नदी की धार्मिक महत्ता को नई पहचान दिलाने और क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को नदी की आरती का आयोजन किया गया।गंगा आरती की तर्ज पर चंद्रभागा घाट पर हुए इस कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। हवन, धर्म ध्वजारोहण और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोपहर करीब एक बजे आरती की गई। श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान में भाग लेकर नदी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की।कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कुल्लू प्रचारक रोहित मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। श्री चंद्रभागा तीर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर, पंचायत समिति अध्यक्ष पांगी शक्ति कुमार ठाकुरवान, मिंधल माता के पुजारी पंडित भूपेंद्र शर्मा, मिंजधर माता के कारदार करतार ठाकुर, मिंधल माता मंदिर जीर्णोद्धार समिति के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुरवान और मिंधल माता समिति के अध्यक्ष प्रेम लाल सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।चंद्रभागा नदी पांगी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। नदी तट पर आरती के आयोजन को इस विरासत के संरक्षण और प्रचार-प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आयोजकों का उद्देश्य चंद्रभागा को धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान दिलाना है। ऐसे आयोजनों से पांगी में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने और स्थानीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।