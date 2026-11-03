Chamba News: चंबा और लद्दाख की लोक संस्कृति का दिखा संगम

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लद्दाख से आए प्रतिनिधियों ने खजियार, चमीणू, बरौर और दवाट महादेव का भ्रमण कर होमस्टे, स्थानीय खानपान और महिला स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी ली। नॉट ऑन मैप के सह-संस्थापक मनुज शर्मा ने कहा कि पहल का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देना है। वहीं, फिरगुन सोशल इनिशिएटिव फाउंडेशन की प्रतिनिधि शर्मिला ने कहा कि चंबा में उन्हें यहां की संस्कृति और ग्रामीण पर्यटन से जुड़े कई नए अनुभव सीखने को मिले। संवाद

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साहो/सुल्तानपुर (चंबा)। चलो चंबा लर्निंग ट्रेल्स के तहत चमीणू में क्रॉस कल्चर एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लद्दाख के 113 पर्यटन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कलाकारों ने लोकनृत्य, लोकगीत और बांसुरी वादन से समां बांधा। चमीणू की राखी, पायल और नव्या की प्रस्तुतियों ने भी खूब तालियां बटोरीं।