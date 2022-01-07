फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Youth dies after falling from a tractor in Ghumarwin

Bilaspur News: घुमारवीं में ट्रैक्टर से गिरकर युवक की मौत

Mon, 19 Oct 2026 12:08 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Youth dies after falling from a tractor in Ghumarwin
बैंक के सामने हुआ हादसा, चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। घुमारवीं बाजार में बैंक के सामने ट्रैक्टर से गिरकर 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नंद किशोर निवासी सिकंदरपुर, तहसील मझौली, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, अर्जुन निवासी मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), हाल निवासी कंदरौर ने थाना घुमारवीं में शिकायत दर्ज करवाई है कि 17 अक्तूबर को वह नंद किशोर के साथ ट्रैक्टर में सवार होकर कंदरौर लौट रहा था। आरोप है कि चालक ट्रैक्टर को तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था। जब ट्रैक्टर घुमारवीं बाजार में बैंक के सामने पहुंचा तो नंद किशोर अचानक नीचे गिर गया।
विज्ञापन

हादसे के बाद नंद किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) घुमारवीं ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed