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Bilaspur News: जिले में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, हल्की ठंडक बढ़ी

Mon, 12 Oct 2026 12:27 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:27 AM IST
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Weather turns in the district due to rain; a slight chill sets in.
बिलासपुर शहर के ऊपर छाए बादल। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिलासपुर। जिले में रविवार को काफी दिनों बाद हुई सामान्य बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर 12 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश से तापमान में गिरावट महसूस की गई और लोगों को दिन के समय पड़ रही गर्मी से राहत मिली।
पिछले काफी समय से बारिश नहीं होने के कारण दिन में गर्माहट बनी हुई थी। रविवार को बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। इसके बाद भी दिनभर आसमान में बादल छाए रहे। बारिश सामान्य रहने के कारण जनजीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ा।
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अक्तूबर का महीना आगे बढ़ने के साथ ही सुबह और शाम के समय ठंडक महसूस होने लगी है। रविवार को हुई बारिश के बाद भी मौसम में हल्की ठंडक रही। आने वाले दिनों में तापमान में बदलाव के साथ सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है।
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