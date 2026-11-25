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. पुलबाहल में आधे घंटे के ठहराव पर भी उठाए सवाल

संवाद न्यूज एजेंसी

नेरवा (रोहड़ू)। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की थुंदल-चौपाल रूट पर चलने वाली बस की समयसारिणी बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सर्दियों में सुबह छह बजे बस चलने के कारण बाहल क्षेत्र के ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस पकड़ने के लिए कई गांवों के लोगों को सुबह चार बजे ही घरों से निकलना पड़ता है। घने अंधेरे और कड़ाके की ठंड के बीच जंगलों व पैदल रास्तों से होकर बस तक पहुंचना जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार, सुबह छह बजे बस चलने से कई बार पर्याप्त सवारियां भी नहीं मिल पाती हैं। इससे बस कम यात्रियों के साथ रवाना होती है। वहीं, पुलबाहल में बस के आधे घंटे के ठहराव पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। क्षेत्रवासियों ने एचआरटीसी प्रबंधन से ठहराव के औचित्य की समीक्षा कर सर्दियों के मौसम और यात्रियों की सुविधा के अनुसार बस की समयसारिणी में बदलाव करने की मांग की है।