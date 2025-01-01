Bilaspur News: जुखाला में ग्रामीणों को बीमा और पेंशन योजनाओं की दी जानकारी
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:14 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:14 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। ग्राम पंचायत जुखाला में यूको बैंक की ओर से वित्तीय समावेशन संतृप्ति शिविर लगाया गया। इसमें यूको बैंक प्रधान कार्यालय कोलकाता के डीजीएम प्रसन्नजीत राय, धर्मशाला अंचल के जोनल हेड राकेश प्रसाद, अग्रणी जिला प्रबंधक चंद्रशेखर यादव और वित्तीय साक्षरता सलाहकार विजय कुमार धीमान मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जनधन योजना की जानकारी दी गई। बैंक अधिकारियों ने पात्र लोगों को योजनाओं में पंजीकरण, बैंक खाते सक्रिय रखने और डिजिटल बैंकिंग का सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया।
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बिलासपुर। ग्राम पंचायत जुखाला में यूको बैंक की ओर से वित्तीय समावेशन संतृप्ति शिविर लगाया गया। इसमें यूको बैंक प्रधान कार्यालय कोलकाता के डीजीएम प्रसन्नजीत राय, धर्मशाला अंचल के जोनल हेड राकेश प्रसाद, अग्रणी जिला प्रबंधक चंद्रशेखर यादव और वित्तीय साक्षरता सलाहकार विजय कुमार धीमान मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जनधन योजना की जानकारी दी गई। बैंक अधिकारियों ने पात्र लोगों को योजनाओं में पंजीकरण, बैंक खाते सक्रिय रखने और डिजिटल बैंकिंग का सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया।