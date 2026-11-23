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संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। ग्रामीणों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बैंकिंग सुविधाओं और डिजिटल सुरक्षा की जानकारी देने के लिए हरनोड़ा में वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इसमें शाखा प्रबंधक हीना मलिक और बैंक कर्मचारी सुनील शर्मा ने विभिन्न बैंकिंग योजनाओं और सुविधाओं के बारे में बताया। शिविर में आय-व्यय में संतुलन, नियमित बचत, कर्ज प्रबंधन, बीमा, निवेश और पेंशन नियोजन के महत्व की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने सपनों का संचय, सशक्त महिला ऋण और नौकरीपेशा लोगों के लिए लोन अगेंस्ट सैलरी योजना के बारे में भी बताया। डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए गए। उन्होंने अपील की कि किसी के साथ ओटीपी, पिन और पासवर्ड साझा न करें तथा संदिग्ध लिंक और अनजान कॉल से सतर्क रहें। शिविर में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भाग लिया। इस अवसर पर सुपरवाइजर भी मौजूद रहीं।

बैंकिंग योजनाओं, बचत और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव की दी जानकारी