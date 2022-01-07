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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बिलासपुर पुलिस ने पंजाब तक कार्रवाई तेज कर दी है। घुमारवीं में 109.66 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी के मामले में पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज की जांच करते हुए पंजाब के फिरोजपुर से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ, उनके वित्तीय लेन-देन और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां जोड़ीं। इसके बाद घुमारवीं पुलिस की टीम ने फिरोजपुर में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।मामला दो अगस्त 2026 का है। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने बलोह फोरलेन पर संपर्क सड़क मंदरीघाट के पास एक बस की तलाशी ली थी। इस दौरान सुंदरनगर निवासी नीरज और विकास के कब्जे से 109.66 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ थाना घुमारवीं में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया था।मामले की जांच के दौरान पुलिस ने नशे की खेप के स्रोत और नेटवर्क का पता लगाने के लिए आरोपियों से पूछताछ की। इसके साथ ही उनके बैंकिंग लेन-देन और डिजिटल साक्ष्यों की भी पड़ताल की गई। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस टीम पंजाब के फिरोजपुर पहुंची और दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान सतपाल (31) पुत्र रोशन लाल और संजय कुमार (39) पुत्र राजकुमार, निवासी आभा बस्ती, फिरोजपुर सिटी, जिला फिरोजपुर, पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि एनडीपीएस मामलों में बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई केवल नशे की खेप बरामद करने तक सीमित नहीं है। पुलिस का उद्देश्य नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को तोड़ना और कारोबार से जुड़े मुख्य आरोपियों तक पहुंचना है। इसके लिए बैकवर्ड लिंकेज की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच महीनों में बिलासपुर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 136 मामले दर्ज कर 278 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिरोजपुर से गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ और मामले की आगामी जांच जारी है।