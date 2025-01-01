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संवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। झंडूता उपमंडल के बरठीं क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़गांव में प्राकृतिक खेती एवं सब्जी और कंद फसल उत्पादन को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें झंडूता के कांग्रेस नेता विवेक कुमार ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की, जबकि एसडीएम झंडूता अर्शिया शर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। शिविर में विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती के महत्व और इसके लाभों की जानकारी दी। साथ ही सब्जी उत्पादन और विभिन्न प्रकार की कंद फसलों की खेती की तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाकर कृषि लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के तरीके भी समझाए गए।इस दौरान किसानों को विभिन्न सब्जियों के बीज भी वितरित किए गए, ताकि वे अपने खेतों में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दे सकें। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों ने भाग लिया और खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कीं।मुख्यातिथि विवेक कुमार ने किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं, स्थानीय किसान कुलवंत सिंह पटियाल ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविर किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं।