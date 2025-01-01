फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Thousands of devotees paid obeisance at Shri Naina Devi Ji.

Bilaspur News: श्री नयना देवी जी में हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेका

Fri, 09 Oct 2026 12:56 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Thousands of devotees paid obeisance at Shri Naina Devi Ji.
मेरी आवाज सुनो कोठी सड़क की हालत खराब, नालियां भी पड़ी हैं बंद
श्री नयना देवी जी (बिलासपुर)। शक्तिपीठ श्री नयना देवी जी में शुक्रवार को हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यवस्थाएं बनाए रखी गईं। श्रद्धालुओं ने दर्शन के बाद लंगर का आनंद उठाया। संवाद

मेरी आवाज सुनो कोठी सड़क की हालत खराब, नालियां भी पड़ी हैं बंद

मेरी आवाज सुनो कोठी सड़क की हालत खराब, नालियां भी पड़ी हैं बंद

मेरी आवाज सुनो कोठी सड़क की हालत खराब, नालियां भी पड़ी हैं बंद

मेरी आवाज सुनो कोठी सड़क की हालत खराब, नालियां भी पड़ी हैं बंद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed