Bilaspur News: बंदला धार में पैराग्लाइडिंग एसआईवी का तीसरा बैच कल से

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देशभर से 20 से अधिक प्रशिक्षु पहुंचे, जर्मनी, फ्रांस और वियतनाम से भी आए पायलटसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। बंदला धार में पैराग्लाइडिंग के एसआईवी (सिमुलेटेड इंसिडेंट इन फ्लाइट) प्रशिक्षण का तीसरा बैच बुधवार से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छह अक्तूबर को प्रस्तावित एम्स बिलासपुर दौरे को देखते हुए बंदला धार समेत निर्धारित क्षेत्र में चार से छह अक्तूबर तक पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर रोक लगाई है। इसके चलते प्रशिक्षण का व्यावहारिक चरण सात अक्तूबर से शुरू होगा।टेंपल पायलट पैराग्लाइडिंग स्कूल एंड क्लब की ओर से आयोजित प्रशिक्षण में देश के 20 से अधिक प्रशिक्षु पहुंचे हैं। जर्मनी, फ्रांस और वियतनाम से भी अंतरराष्ट्रीय पायलट प्रशिक्षण के लिए बंदला धार पहुंचे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य उड़ान के दौरान ग्लाइडर के असामान्य व्यवहार और आपात परिस्थितियों में पायलटों को सुरक्षित नियंत्रण और रिकवरी तकनीकों में दक्ष बनाना है।एसआईवी प्रशिक्षण के लिए एसीआई से संबद्ध टेंपल पायलट स्कूल की अनुभवी टीम प्रशिक्षण देगी। टीम में मास्टर इंस्ट्रक्टर और पूर्व वायुसेना फाइटर पायलट अवि मलिक के अलावा अल्बानिया के मास्टर इंस्ट्रक्टर रोलांद दोरोझानी शामिल हैं। महाराष्ट्र के सागर राय, संतोष पवार और मिहिर जोइशर भी प्रशिक्षक की भूमिका निभाएंगे।