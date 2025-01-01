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संवाद न्यूज एजेंसीजुखाला (बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन बिलासपुर की जुखाला इकाई की द्विमासिक बैठक एवं सम्मान समारोह रविवार को प्रसिद्ध झंडा मंदिर परिसर के सभागार में आयोजित किया गया। समारोह में 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सात पेंशनरों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पेंशनरों की समस्याओं और संगठन की गतिविधियों पर चर्चा की गई।समारोह की अध्यक्षता इकाई के अध्यक्ष डॉ. प्रेमलाल शर्मा ने की, जबकि इकाई के संस्थापक सचिव धनीराम शर्मा मुख्य अतिथि रहे। बैठक की शुरुआत स्वर्गीय संतराम शर्मा और कौशल्या देवी की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर की गई। मंच संचालन सह सचिव शालिग्राम शर्मा ने किया।इस दौरान बालमुकुंद शर्मा, रामदास ठाकुर, रोशन लाल, वासुदेव शास्त्री, राम प्रताप, गीता देवी और कमला देवी को मुख्य अतिथि ने स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इसके बाद इकाई के वक्ताओं प्रेमलाल ठाकुर, पुरुषोत्तम दास शर्मा, बीआर कौंडल और कृष्णा शर्मा ने संगठन की गतिविधियों और राज्य कार्यकारिणी के कार्यों की जानकारी दी।बैठक में 19 नवंबर 2026 को धर्मशाला में शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन कर रहे पेंशनर के आठ पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कड़ी निंदा की गई। सदस्यों ने सरकार से एफआईआर वापस लेने की मांग की। मुख्य अतिथि धनीराम शर्मा ने सभी सदस्यों से एकजुट रहने और राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर संघर्ष के लिए तैयार रहने का आग्रह किया।इकाई अध्यक्ष डॉ. प्रेमलाल शर्मा ने राज्य कार्यकारिणी के दोनों गुटों से एकजुट होकर पेंशनरों की समस्याओं का समाधान करने और संगठन को राजनीति से दूर रखने का आह्वान किया। उन्होंने जुखाला इकाई के सदस्यों से भी आपसी एकता बनाए रखते हुए संगठन के हित में कार्य करने की अपील की।बैठक में दीप राम शर्मा, बाबूराम ठाकुर, होशियार सिंह, जितेंद्र धीमान, मदनलाल और कैलाश चंद सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।