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भराड़ी (बिलासपुर)। विश्व हिंदू परिषद की ओर से जिला बिलासपुर में चलाए जा रहे हित चिंतक अभियान को लेकर घुमारवीं में बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के आठ प्रखंडों में 50 हजार हित चिंतक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।बैठक में जिलेभर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अभियान को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की।बैठक में विश्व हिंदू परिषद के उत्तर क्षेत्र मंत्री लेखराज राणा, हिमाचल प्रांत उपाध्यक्ष रमेश परमार, प्रांत निधि एवं न्यास प्रमुख दिनेश पंडित, प्रांत गो रक्षा प्रमुख अश्विनी कपिल, जिला मंत्री विशाल नड्डा, घुमारवीं मंत्री प्रिंस ठाकुर, संवेदना संस्था के सचिव सत्यन शर्मा और सदस्य अजीत पराशर मौजूद रहे।बैठक में मातृशक्ति की भी सहभागिता रही। बैठक में बताया गया कि हित चिंतक अभियान प्रत्येक तीन वर्ष बाद चलाया जाता है। इस वर्ष देशभर में अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है। परिषद के अनुसार अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को हिंदू समाज के हितों के प्रति जागरूक करना और उनकी सहभागिता बढ़ाना है।अभियान के तहत लोगों को जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने वीएचपी कनेक्ट एप तैयार की है। इसके माध्यम से ऑनलाइन हित चिंतक बनाए जाएंगे। इसके अलावा रसीद के माध्यम से भी सदस्यता दी जाएगी। इसके लिए 20 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।हित चिंतक बनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्टीकर और पत्रक भी दिया जाएगा। जिला मंत्री विशाल नड्डा ने बिलासपुर के लोगों से अभियान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि लोग हित चिंतक बनकर हिंदू समाज की शक्ति बढ़ाने में सहयोग करें।