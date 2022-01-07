Bilaspur News: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मिलेगी एआई मंच की सुविधा
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:21 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:21 AM IST
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सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क सुविधा, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का 45 दिन का क्रैश कोर्स उपलब्ध
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साथी मंच की सुविधा शुरू की है। इसके माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह सुविधा निशुल्क मिलेगी।
साथी (सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम) मंच का सृजन आईआईटी कानपुर ने किया है। इस पर इंजीनियरिंग में दाखिले की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 45 दिन का क्रैश कोर्स भी उपलब्ध है। विद्यार्थी इसके माध्यम से पढ़ाई करने के साथ अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकेंगे।
उपनिदेशक उच्च शिक्षा बिलासपुर नरेश चंदेल ने बताया कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी, जो इंजीनियरिंग या मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक विद्यार्थी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 99100-43510 पर संपर्क कर सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साथी मंच की सुविधा शुरू की है। इसके माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह सुविधा निशुल्क मिलेगी।
साथी (सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम) मंच का सृजन आईआईटी कानपुर ने किया है। इस पर इंजीनियरिंग में दाखिले की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 45 दिन का क्रैश कोर्स भी उपलब्ध है। विद्यार्थी इसके माध्यम से पढ़ाई करने के साथ अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकेंगे।
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उपनिदेशक उच्च शिक्षा बिलासपुर नरेश चंदेल ने बताया कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी, जो इंजीनियरिंग या मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक विद्यार्थी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 99100-43510 पर संपर्क कर सकते हैं।
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