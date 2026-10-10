Bilaspur News: घुमारवीं स्कूल के विद्यार्थियों ने बेकार बोतलों से बनाए पक्षियों के घोंसले

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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवीं के वसुंधरा ईको क्लब के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल की है। विद्यार्थियों ने प्लास्टिक की बेकार बोतलों का रचनात्मक उपयोग करते हुए उनसे पक्षियों के लिए घोंसले तैयार किए। इन्हें विद्यालय परिसर में सुरक्षित स्थानों पर लगाया गया, ताकि पक्षियों को आश्रय मिल सके।विद्यार्थियों ने बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलों को घोंसलों का रूप दिया। इन्हें अधिक आरामदायक बनाने के लिए कपड़े, घास और अन्य प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया गया। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों ने प्लास्टिक के पुनः उपयोग के साथ पक्षियों के संरक्षण का संदेश दिया।इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था। विद्यार्थियों ने संदेश दिया कि बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं का रचनात्मक उपयोग कर प्रकृति के संरक्षण में योगदान दिया जा सकता है।इस अवसर पर वसुंधरा ईको क्लब की प्रभारी एवं जीव विज्ञान प्रवक्ता प्रतिमा वर्मा ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने उन्हें पक्षियों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की यह पहल कचरे के रचनात्मक उपयोग और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व का उदाहरण बनी।