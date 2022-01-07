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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। बरमाणा में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता वुशु महिला सिटी लीग 2026-27 में राधा कृष्णा सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल घंडालवीं की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। 23 नवंबर को हुई प्रतियोगिता में विद्यालय की खिलाड़ियों ने सात स्वर्ण, चार रजत और चार कांस्य सहित कुल 15 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने अंडर-12, अंडर-14 और जूनियर वर्ग के विभिन्न भार वर्गों में हिस्सा लिया। स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ियों में तनिषा ठाकुर, वंशिका ठाकुर, किंजल ठाकुर, हर्षिता ठाकुर, अक्षरा देवी, आर्या ठाकुर और अंशिका ठाकुर शामिल रहीं। वहीं, अनन्या शर्मा, लावण्या, दिव्यांशी और पाविका शर्मा ने रजत पदक हासिल किए। कांस्य पदक जीतने वालों में प्रियांशी शर्मा, वंशिका शर्मा, यशस्विनी शर्मा और कनिष्का ठाकुर शामिल रहीं। इसके अलावा विद्यालय की प्रग्या शर्मा, तान्शिका शर्मा, अनिया शर्मा, एलिना शर्मा, नायरा ठाकुर और अदिति सहित अन्य छात्राओं ने भी प्रतियोगिता में भाग लेकर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।मेहनत और लगन से मिली सफलताछात्राओं की इस उपलब्धि पर विद्यालय में खुशी का माहौल है। प्रधानाचार्य सुनील ठाकुर और वुशु कोच राजेश कुमार ने पदक विजेताओं सहित सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छात्राओं ने मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण से यह उपलब्धि हासिल की है। विद्यालय प्रबंधन की ओर से बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा।