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संवाद न्यूज एजेंसीभराड़ी (बिलासपुर)। डंगार कस्बे में बुजुर्ग महिला की जान लेने वाले लावारिस बैल को आखिरकार पकड़ लिया गया है। प्रगति समाज सेवा समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार ने कड़ी सावधानी बरतते हुए बैल को सुरक्षित तरीके से काबू किया। इसके बाद उसके सींग काटने और बंध्याकरण (नसबंदी) की कार्रवाई की गई। हमलावर बैल के पकड़े जाने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है।जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले डंगार में एक लावारिस बैल ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया था। इस हमले में महिला की मौत हो गई थी। घटना के बाद से ही क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई थी। स्थानीय लोग हमले के लिए जिम्मेदार बैल को पकड़ने की मांग कर रहे थे।सुनील कुमार ने बताया कि एसडीएम की ओर से सूचना मिलने पर वह डंगार पहुंचे थे। वहां पहले एक खूंखार बैल को पकड़ा गया, लेकिन मौके पर बुलाए गए मृतक महिला के परिजनों ने उसे हमलावर बैल मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद दूसरे बैल की तलाश शुरू की गई। कुछ समय बाद एक अन्य बैल को पकड़ा गया। परिजनों को दोबारा मौके पर बुलाकर बैल दिखाया गया तो उन्होंने उसकी पहचान महिला पर हमला करने वाले बैल के रूप में की। इसके बाद बैल के सींग काटने और बंध्याकरण (नसबंदी) की कार्रवाई की गई।खूंखार पशुओं के लिए अलग गो अभयारण्य बनाने की मांगसुनील कुमार ने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। बैलों के हमलों में लोगों की जान तक जा रही है। सरकार की ओर से ऐसे पशुओं को गोशालाओं में रखने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन आक्रामक पशुओं को सामान्य गोशालाओं में रखना आसान नहीं है। ऐसे पशुओं के लिए अलग और सुरक्षित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से प्रत्येक क्षेत्र में मुख्य गो अभयारण्य स्थापित करने की मांग की।