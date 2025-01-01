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तीन अन्य विकास कार्यों के लिए भी दो-दो लाख देने की घोषणा



संवाद न्यूज एजेंसी

गेहड़वीं (बिलासपुर)। झंडूता विधानसभा क्षेत्र की बैरीमियां और आसपास की पंचायतों के युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बैरीमियां पंचायत के जज्जर गांव में खेल मैदान बनाया जाएगा। शुक्रवार को विधायक जीतराम कटवाल ने मैदान का शिलान्यास किया। इसके निर्माण के लिए उन्होंने विधायक निधि से चार लाख रुपये देने का प्रावधान किया। इस दौरान उन्होंने बरसंड में मुल्तान सिंह के घर की ओर जाने वाली सड़क, महिला मंडल भवन और जज्जर गांव की सड़क के निर्माण के लिए भी दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा की। नर सिंह मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल भी बच्चों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। खेल गतिविधियां युवाओं को नशे और अन्य बुरी आदतों से दूर रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। जज्जर में मैदान बनाने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध करवाना है, ताकि युवा जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। उन्होंने कहा कि गेहड़वीं क्षेत्र में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। गेहड़वीं सड़क की अपग्रेडेशन, रुकमणी कुंड का सौंदर्यीकरण, पुल निर्माण और गुग्गा गेहड़वीं में पेयजल टैंक का निर्माण इसी दिशा में किए जा रहे प्रयास हैं। थुराण में 33 केवी विद्युत सब स्टेशन को विधायक प्राथमिकता में स्वीकृत करवाया गया है। विधायक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद नए विकास कार्य शुरू करने के बजाय लोगों की सुविधा के लिए खोले गए कार्यालय बंद किए जा रहे हैं।

विधायक जीतराम कटवाल ने विधायक निधि से दिए चार लाख रुपये