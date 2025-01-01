Bilaspur News: राज्य स्तरीय कबड्डी के लिए बिलासपुर की टीमों का चयन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। 52वीं राज्य स्तरीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के लिए बिलासपुर जिले की लड़के और लड़कियों की टीमों का चयन किया गया है। जिला कबड्डी एसोसिएशन की ओर से रविवार को शहीद विजय पाल स्मारक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घुमारवीं में आयोजित ट्रायल के बाद दोनों वर्गों में 14-14 खिलाड़ियों को चुना गया। प्रतियोगिता 21 अक्तूबर से सोलन में होगी। लड़कियों की टीम में कामना, अनामिका ठाकुर, यश्मिता ठाकुर, वैष्णवी, मीनाक्षी, तवलीन कौर, रिहाना चंदेल, अक्षिता, अंजलि धीमान, मुस्कान, स्नेहा, चांदनी, मोहिनी और अंशिका शामिल हैं। लड़कों की टीम में प्रिंस रघु, प्रिंस, अभिषेक, अखिलेश ठाकुर, शिवम ठाकुर, निक्षित शर्मा, सुजल जसवाल, शिवांश चंदेल, अमनदीप, राहुल ठाकुर, विकसित ठाकुर, साहिल, आदर्श और प्रिंस का चयन हुआ है।जिला कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान सुनील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुए ट्रायल में खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा और दमखम दिखाया। ट्रायल के लिए खिलाड़ियों की आयु 20 वर्ष से कम निर्धारित थी। लड़कों के लिए अधिकतम वजन सीमा 75 किलोग्राम और लड़कियों के लिए 65 किलोग्राम रखी गई थी।एसोसिएशन के महासचिव ओमप्रकाश वशिष्ठ ने बताया कि निर्धारित मानकों और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर टीमों का चयन किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगे।