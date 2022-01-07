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संवाद न्यूज एजेंसीभगेड़ (बिलासपुर)। राजकीय उच्च पाठशाला टकरेड़ा में जीवन रक्षा पदक से सम्मानित सतबीर सिंह के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूल पहुंचने पर मुख्याध्यापक दीनानाथ और स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान रविंद्र कुमार ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में उनके माता-पिता और पत्नी भी मौजूद रहे।मुख्याध्यापक दीनानाथ ने कहा कि सतबीर सिंह ने अपने साहस और वीरता से क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान रविंद्र कुमार ने भी उनकी सराहना की।इस दौरान सतबीर सिंह ने विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए उन्हें नशे से दूर रहने और अनुशासन अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए अच्छे संस्कार, सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत जरूरी है। विद्यार्थियों को ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। उन्होंने युवाओं को देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया।