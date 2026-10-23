Bilaspur News: स्टार नाइट में कुलदीप शर्मा, बीरबल मुसाफिर और रमना भारती ने बांधा समां
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:23 PM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:23 PM IST
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सराहन दशहरा मेला : मिस शोणितपुर प्रतियोगिता में कशिश नेगी बनीं पहली विजेता, प्रियंका नेगी फर्स्ट और मुस्कान सेकंड रनरअप रहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
ज्यूरी (रामपुर बुशहर)। जिला स्तरीय सराहन दशहरा मेले की स्टार नाइट में हिमाचली लोकगायक कुलदीप शर्मा, बीरबल मुसाफिर और रमना भारती के गीतों पर दर्शक खूब झूमे। सराहन पंचायत के सौजन्य से आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में लोकगीतों ने समां बांध दिया और दर्शकों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। स्टार नाइट के दौरान मिस शोणितपुर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की कई युवतियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कशिश नेगी को पहली मिस शोणितपुर चुना गया। वहीं, प्रियंका नेगी फर्स्ट रनरअप और मुस्कान सेकंड रनरअप रहीं। लोकगायकों की प्रस्तुतियों और प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के प्रदर्शन ने दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। पंचायत प्रधान सोहन पांटू ने मुख्य अतिथि सहित अन्य गणमान्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ज्यूरी (रामपुर बुशहर)। जिला स्तरीय सराहन दशहरा मेले की स्टार नाइट में हिमाचली लोकगायक कुलदीप शर्मा, बीरबल मुसाफिर और रमना भारती के गीतों पर दर्शक खूब झूमे। सराहन पंचायत के सौजन्य से आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में लोकगीतों ने समां बांध दिया और दर्शकों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। स्टार नाइट के दौरान मिस शोणितपुर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की कई युवतियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कशिश नेगी को पहली मिस शोणितपुर चुना गया। वहीं, प्रियंका नेगी फर्स्ट रनरअप और मुस्कान सेकंड रनरअप रहीं। लोकगायकों की प्रस्तुतियों और प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के प्रदर्शन ने दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। पंचायत प्रधान सोहन पांटू ने मुख्य अतिथि सहित अन्य गणमान्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया।