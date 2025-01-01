Bilaspur News: एनटीपीसी कॉलोनी सेड़पा में सड़कें बदहाल, बुनियादी सुविधाओं का इंतजार

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सीवरेज लाइन की मरम्मत के बाद ही आगे बढ़ेगा सड़क निर्माणसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। कोलडैम परियोजना के कारण विस्थापित हुए परिवारों को बेहतर सुविधाओं के साथ बसाने की उम्मीद थी, लेकिन एनटीपीसी कॉलोनी सेड़पा में रहने वाले 50 से ज्यादा परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। कॉलोनी की सड़कें बदहाल हैं, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है और वाहनों की पार्किंग के लिए भी जगह उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा सामाजिक और सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सामुदायिक भवन तक नहीं है। कॉलोनी बसे लंबा समय बीतने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होने से व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं।कॉलोनी में सड़क निर्माण का काम सीवरेज लाइन की मरम्मत के इंतजार में अटका है। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, यहां सीवरेज लाइन पहले से बिछी हुई है, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के कारण इसकी मरम्मत जरूरी है। जल शक्ति विभाग की ओर से सीवरेज लाइन की मरम्मत के लिए टेंडर लगाया गया है, जो 23 अक्तूबर को खुलेगा। इसके बाद नियमानुसार आगामी प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करवाया जाएगा। सीवरेज लाइन दुरुस्त होने के बाद ही लोक निर्माण विभाग सड़क निर्माण का काम आगे बढ़ा पाएगा। ऐसे में सड़क की हालत सुधरने के लिए लोगों को अभी इंतजार करना होगा। स्थानीय स्तर पर कॉलोनी में विकास कार्यों के लिए करीब 10 से 12 करोड़ रुपये मंजूर होने की बात कही जा रही है। हालांकि, इस राशि की आधिकारिक स्थिति, इसके तहत प्रस्तावित कार्यों और अब तक हुए खर्च का ब्योरा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट होना बाकी है कि कॉलोनी की बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं और उन्हें कब तक पूरा किया जाएगा। लोगों को उम्मीद है कि सीवरेज लाइन की मरम्मत के बाद सड़क निर्माण में तेजी आएगी और अन्य सुविधाओं की कमी दूर करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।पानी, पार्किंग और सामुदायिक भवन की भी दरकारकॉलोनी में रहने वाले परिवारों की परेशानियां सड़कों तक सीमित नहीं हैं। पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं, पार्किंग स्थल नहीं होने से वाहन खड़े करने में परेशानी होती है। सामुदायिक भवन के अभाव में क्षेत्र के लोगों को सामाजिक और सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी उचित स्थान उपलब्ध नहीं है। विस्थापित परिवारों के लिए बसाई गई कॉलोनी में इन बुनियादी सुविधाओं की कमी लंबे समय से बनी हुई है।जिला परिषद की बैठक में उठाया मामलाएनटीपीसी कॉलोनी सेड़पा में बुनियादी सुविधाओं की कमी का मामला जिला परिषद की बैठक में भी उठाया गया। जिला परिषद सदस्य बरमाणा अशोक कुमार ने बदहाल सड़कों, सीवरेज लाइन, पानी की व्यवस्था, पार्किंग और सामुदायिक भवन की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने संबंधित विभागों के समक्ष इन समस्याओं के समाधान की मांग रखी, ताकि कोलडैम परियोजना से विस्थापित होकर कॉलोनी में रह रहे परिवारों को जरूरी सुविधाएं मिल सकें।कोट23 अक्तूबर को खुलेगा सीवरेज मरम्मत का टेंडरएनटीपीसी कॉलोनी सेड़पा में सीवरेज लाइन की मरम्मत के लिए टेंडर लगाया गया है। यह 23 अक्तूबर को खुलेगा। इसके बाद नियमानुसार आगामी प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करवाया जाएगा।-राहुल दुबे, अधीक्षण अभियंता, जलशक्ति विभाग