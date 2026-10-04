Bilaspur News: दो साल से खस्ताहाल औद्योगिक क्षेत्र की सड़क अब होगी दुरुस्त

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बारिश में गड्ढों में भर जाता है पानी, मालवाहक और दोपहिया वाहन चालकों को होती है परेशानीफैक्ट्रियों और गोदामों तक माल पहुंचाने में आ रही थी दिक्कत, वाहनों में टूट-फूट का भी खतरासंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर की करीब दो साल से खस्ताहाल सड़क की आखिरकार मरम्मत होगी। सड़क की मरम्मत के लिए करीब 10 लाख रुपये का प्राक्कलन तैयार किया गया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में कारोबार कर रहे 100 से अधिक कारोबारियों के साथ रोजाना इस मार्ग से आवाजाही करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।औद्योगिक क्षेत्र की सड़क लंबे समय से जगह-जगह टूट चुकी है। कई हिस्सों में टारिंग उखड़ने से बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश के दौरान इनमें पानी भर जाने से स्थिति और खराब हो जाती है। फैक्ट्रियों, गोदामों और अन्य कारोबारी इकाइयों तक माल पहुंचाने वाले ट्रक, पिकअप और अन्य मालवाहक वाहनों के साथ दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।सड़क की खराब हालत को लेकर औद्योगिक क्षेत्र के कारोबारी लंबे समय से प्रशासन के समक्ष मामला उठा रहे थे। कारोबारियों का कहना था कि सड़क खराब होने से माल की आवाजाही प्रभावित हो रही है। भारी वाहनों को गड्ढों से निकालने में दिक्कत होती है और वाहनों में टूट-फूट का खतरा बना रहता है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी यह मार्ग परेशानी का कारण बना हुआ था।आईटीआई की ओर से नीचे उतरते समय सड़क पर कई जगह बड़े गड्ढे बने हुए हैं। वहीं निहाल की तरफ जाने वाले हिस्से में टारिंग पूरी तरह उखड़ चुकी है। सड़क की ऊपरी परत खत्म होने से कई जगह पत्थर बाहर निकल आए हैं। बारिश के दौरान पानी जमा होने से गड्ढों की गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है।औद्योगिक क्षेत्र के कारोबारियों का कहना है कि सड़क की मरम्मत होने से माल की आवाजाही सुचारु होगी और वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी। लंबे समय से सड़क की खराब स्थिति का असर कारोबार पर पड़ रहा था। मरम्मत के बाद औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ चांदपुर की तरफ आने-जाने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी।