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संवाद न्यूज एजेंसी

घुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में संपर्क सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र की सड़कों पर पड़े गड्ढों को तारकोल और बजरी से भरने के बजाय मिट्टी डालकर काम चलाया जा रहा है। इससे विकास के दावों की जमीनी हकीकत सामने आ रही है। भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न गांवों में लोगों से संवाद करते हुए राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों की संपर्क सड़कों की हालत सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मरम्मत के नाम पर गड्ढों में मिट्टी डालना लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि वाहन गुजरने से मिट्टी उड़कर आसपास के घरों तक पहुंच रही है। इससे ग्रामीणों को धूल-मिट्टी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उड़ती धूल पशुओं के चारे पर भी जम रही है, जिससे पशुपालकों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि क्षेत्र की खस्ताहाल संपर्क सड़कों का निरीक्षण करवाकर निर्धारित मानकों के अनुसार मरम्मत करवाई जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

पूर्व मंत्री बोले, विकास के दावों की खुल रही पोल, उड़ती धूल से ग्रामीण और पशुपालक परेशान