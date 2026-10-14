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पुलिस कांस्टेबल भर्ती: पीएसटी-पीईटी के लिए ई-कॉल लेटर जारी

Thu, 15 Oct 2026 12:34 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Thu, 15 Oct 2026 12:34 AM IST
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Police Constable Recruitment: E-call letters issued for PST-PET.
अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थी अपनी यूजर आईडी से करें डाउनलोड
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पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर भी भेजी सूचना
ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने और उसमें दिए निर्देशों का पालन करने की अपील की

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल (पुरुष एवं महिला), श्रेणी-III (अराजपत्रित) के पदों पर भर्ती के तहत शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) में शामिल होने वाले पात्र अभ्यर्थियों के ई-कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ई-कॉल लेटर अभ्यर्थियों की संबंधित यूजर आईडी पर अपलोड कर दिए हैं। अभ्यर्थी लॉग-इन कर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने अभ्यर्थियों से समय रहते ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने और उसमें दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि परीक्षण में शामिल होने से पहले सभी निर्देशों को समझना और उनका पालन करना सुनिश्चित करें।
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आयोग ने अभ्यर्थियों को उनके भर्ती आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एसएमएस व ई-मेल के माध्यम से भी सूचना भेजी है। ई-कॉल लेटर की हार्ड कॉपी अलग से नहीं भेजी जाएगी, इसलिए अभ्यर्थियों को इसे अपनी यूजर आईडी से ही डाउनलोड करना होगा। भर्ती प्रक्रिया या ई-कॉल लेटर से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग के दूरभाष नंबर 0177-2629738 और 0177-2624313 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल-फ्री नंबर 1800-180-8004 पर भी सहायता ली जा सकती है।
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