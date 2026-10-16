Bilaspur News: दिवाली से पहले पेंशनरों को मिले बकाया एरियर और डीए की किस्तें

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कहा- मुख्यमंत्री से इसी माह होगी बैठक, लंबित वित्तीय लाभों और एरियर भुगतान का है इंतजारसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला बिलासपुर ने सरकार से मांग उठाई है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के शेष एरियर का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। साथ ही, एसोसिएशन ने लंबित 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की किस्तें भी आगामी दिवाली से पहले जारी करने का आग्रह किया है। जिला परिषद सभागार बिलासपुर में जिला प्रधान जगदीश दिनेश की अध्यक्षता में आयोजित त्रैमासिक बैठक में पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक के दौरान वक्ताओं ने मुख्यमंत्री की ओर से अब तक पेंशनरों को दी गई वित्तीय राहतों का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री अपने वादे के मुताबिक दिवाली पर महंगाई भत्ते के साथ-साथ वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण सहित लंबित एरियर के भुगतान का तोहफा जरूर देंगे।बैठक में उप पंजीयक सहकारी सभाएं हिमाचल प्रदेश की ओर से पिछले वर्ष सुरेश ठाकुर की ओर से दायर अपील पर आत्माराम शर्मा के पक्ष में दिए गए निर्णय की जानकारी भी दी गई। प्रदेश महासचिव ठाकुर हुकम सिंह ने इस निर्णय को पढ़कर सुनाया, जिसे वक्ताओं ने सत्य की जीत बताते हुए इसके स्वागत का प्रस्ताव पारित किया। ठाकुर हुकम सिंह ने प्रदेश स्तर पर एसोसिएशन की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि इसी माह मुख्यमंत्री के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पेंशनरों की तमाम प्रमुख समस्याओं और मांगों को जोर-शोर से उठाया जाएगा।बैठक का कुशल संचालन महासचिव नरोत्तम धीमान ने किया। इस दौरान प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों के अलावा चारों खंडों, दोनों शहरी इकाइयों और 20 ग्रामीण इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर लता ठाकुर, कमलेश शर्मा, भावना पठानिया, जगदीश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, इंद्र सिंह ढटवालिया, नसीब ढटवालिया, तरसेम शर्मा, प्रकाश ठाकुर, बालक राम, रामलाल चंदेल और सुरेश धीमान सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।संगठन को मजबूत करने का आह्वानजिला प्रधान जगदीश दिनेश ने कहा कि बिलासपुर में संगठन पूरी तरह मजबूत और एकजुट है। पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक खंड में त्रैमासिक और इकाइयों में मासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने संगठन से अलग हुए अन्य पेंशनर साथियों से भी अपील की कि वे पेंशनरों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए वापस मुख्यधारा से जुड़ें।