Bilaspur News: पेंशनरों ने दिवाली पर 10 फीसदी महंगाई भत्ता जारी करने की उठाई मांग

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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन सदर खंड एवं शहरी इकाई की संयुक्त बैठक बुधवार को डियारा सेक्टर स्थित बाबा विश्वकर्मा मंदिर में वरिष्ठ पेंशनर भीषम गर्ग की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन खंड सचिव राम प्रकाश ने किया। बैठक शुरू होने से पहले दिवंगत पेंशनरों और फूलां चंदंल की आत्मिक शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।बैठक में पेंशनरों ने प्रदेश सरकार से लंबित 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते में से दिवाली के अवसर पर कम से कम 10 प्रतिशत की किस्त जारी करने की मांग की। सुशील पुंडीर ने कहा कि सरकार ने चार प्रतिशत महंगाई भत्ते के बजाय केवल तीन प्रतिशत ही जारी किया है, जबकि 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता कई महीनों से लंबित है। अश्वनी चंदेल ने कहा कि कुछ विरोधी तत्व पेंशनरों के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जो उचित नहीं है।उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बैठक में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की लंबित बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने की भी मांग उठाई गई। बैठक में प्यारे लाल कौशल, देवराज अवस्थी, राज कुमार शर्मा, अमर नाथ शर्मा, बुद्धि सिंह, प्रेम लाल पाराशर, जय कृष्ण शर्मा सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।