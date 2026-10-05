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Bilaspur News: हर्निया के ऑपरेशन के लिए छह माह से अस्पताल के चक्कर काट रहा मरीज

Mon, 05 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:59 PM IST
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Patient making repeated hospital visits for six months for hernia surgery.
एनेस्थीसिया फिटनेस नहीं मिलने का आरोप
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मरीज बोला- स्वास्थ्य कारण बताकर बाहर उपचार की दी जाती है सलाह

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। सिविल अस्पताल घुमारवीं में हर्निया के ऑपरेशन के लिए एक मरीज करीब छह माह से चक्कर काट रहा है। मरीज का कहना है कि सर्जन ने जांच के बाद ऑपरेशन की सलाह दी। इसके बाद आवश्यक जांचें भी करवाई गईं, लेकिन एनेस्थीसिया फिटनेस की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण ऑपरेशन की तारीख तय नहीं हो पा रही है।
मरीज के अनुसार, मई में उपचार के दौरान जांच में हर्निया का पता चला था। इसके बाद सर्जन ने ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन से पहले आवश्यक टेस्ट और अन्य जांचें भी करवाई गईं। सामान्य बेहोशी की जरूरत होने के कारण सर्जन ने एनेस्थीसिया चिकित्सक से फिटनेस लेने के लिए कहा।
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मरीज का आरोप है कि वह कई बार फिटनेस के लिए संबंधित चिकित्सक के पास गया, लेकिन हर बार किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी कारण का हवाला देकर फिटनेस नहीं दी गई। कभी खांसी तो कभी अन्य कारण बताए गए। मरीज के अनुसार उसे हमीरपुर या बिलासपुर जाकर उपचार करवाने अथवा निजी अस्पताल में ऑपरेशन करवाने की सलाह भी दी गई।
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लिखित शिकायत दें, जांच कराएंगे
ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। यदि किसी मरीज को लगता है कि उसका उपचार नहीं किया जा रहा है या उसे बाहर उपचार करवाने के लिए कहा जा रहा है तो वह लिखित शिकायत दे सकता है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को उचित उपचार उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास किया जाता है।
-डॉ. अनुपम शर्मा, खंड चिकित्सा अधिकारी, घुमारवीं
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