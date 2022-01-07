फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Organic manure to be produced from wet waste in Ghumarwin; Municipal Council identifies land.

Bilaspur News: घुमारवीं में गीले कचरे से बनेगी जैविक खाद, नगर परिषद ने जमीन चिह्नित की

Tue, 13 Oct 2026 12:16 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Organic manure to be produced from wet waste in Ghumarwin; Municipal Council identifies land.
दो कंपोजिट पिट बनाकर होगा कचरे का वैज्ञानिक निष्पादन, जल्द शुरू होगा काम
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। शहर में कूड़े की समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद घुमारवीं गीले कचरे से जैविक खाद तैयार करेगी। इसके लिए दो बड़े कंपोजिट पिट बनाए जाएंगे। इनमें शहर से निकलने वाले गीले कचरे, पेड़ों की पत्तियों और अन्य जैविक अपशिष्ट को डालकर खाद तैयार की जाएगी। नगर परिषद ने इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली है। जल्द ही स्थल का निरीक्षण करने के बाद काम शुरू किया जाएगा।
नगर परिषद की हाल ही में हुई बैठक में शहर में कूड़े के उचित निष्पादन और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई थी। इसके बाद गीले कचरे से खाद बनाने की योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत दोनों पिट का बारी-बारी से इस्तेमाल किया जाएगा। पहले गड्ढे में गीला कचरा डालकर खाद तैयार की जाएगी। खाद बनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे गड्ढे में कचरा डाला जाएगा। इस दौरान पहले गड्ढे में दोबारा कचरा डालकर खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस व्यवस्था से गीले कचरे का व्यवस्थित निष्पादन हो सकेगा और डंपिंग स्थल पर कूड़े के ढेर जमा होने की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। तैयार जैविक खाद का उपयोग करने के साथ उसकी बिक्री से नगर परिषद की आय बढ़ने की संभावना भी रहेगी।
विज्ञापन

डंपिंग साइट नहीं होने से बढ़ रही परेशानी
नगर परिषद घुमारवीं के सामने कूड़े के निस्तारण की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। शहर में कचरा रखने के लिए स्थायी डंपिंग साइट उपलब्ध नहीं है। वहीं, सीमेंट फैक्ट्री में भेजे जाने वाले कचरे की आपूर्ति रुकने पर शहर में कूड़े के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। इससे सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गीले कचरे से खाद बनाने की योजना को समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नयना देवी में योजना शुरू
जिले में श्री नयना देवी जी नगर परिषद की ओर से जैविक कचरे से खाद बनाने की योजना शुरू की जा चुकी है। नगर परिषद घुमारवीं के अधिकारी वहां की व्यवस्था का जायजा लेने के बाद प्रस्तावित योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में काम करेंगे।

कोट
शहर में कूड़े की समस्या से निपटने के लिए दो बड़े कंपोजिट पिट बनाने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। जल्द ही स्थल का निरीक्षण किया जाएगा और इसके बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। दोनों पिट में बारी-बारी से गीला कचरा डालकर जैविक खाद तैयार की जाएगी।
-अमित कुमार,अध्यक्ष,नगर परिषद,घुमारवीं
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed