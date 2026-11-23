विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी

ऋषिकेश (बिलासपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गेहड़वीं में चल रहे सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर के पांचवें दिन स्वयंसेवकों ने नजदीकी माता मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई की और श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। एनएसएस प्रभारी अश्विनी कुमार और सरोज धीमान के मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने मंदिर परिसर की सफाई की। इसके बाद भजन-कीर्तन प्रस्तुत कर माहौल भक्तिमय बनाया। स्वयंसेवकों ने भंडारे में भी सेवाएं दीं और श्रद्धालुओं को भोजन वितरित करने सहित अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग किया। एनएसएस प्रभारियों ने विद्यार्थियों को अनुशासन, स्वच्छता, निस्वार्थ सेवा और सामाजिक जिम्मेदारियों का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से विद्यार्थियों में सेवा भावना, आपसी सहयोग और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।

गेहड़वीं में श्रद्धालुओं को दिया सफाई का संदेश, भंडारे में भी संभाली सेवा की जिम्मेदारी