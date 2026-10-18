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Bilaspur News: ऋषिकेश स्कूल में एनएसएस शिविर शुरू

Sun, 18 Oct 2026 12:21 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:21 AM IST
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NSS camp begins at Rishikesh school
ऋषिकेश स्कूल में सात दिवसीय एनएसएस शिविर के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित स्वयंसेवी व अन्य। स्रोत: स्
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऋषिकेश में शनिवार को सात दिवसीय एनएसएस शिविर शुरू हुआ। एसएमसी अध्यक्ष अछरी देवी ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर स्वयंसेवियों को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी पवन कुमार और अमिता ने बताया कि शिविर के दौरान सफाई अभियान, प्रभात फेरी, पौधरोपण और जागरूकता रैलियां आयोजित की जाएंगी। गोद लिए गए गांव डमली में भी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रधानाचार्य शशि पाल चौहान ने कहा कि एनएसएस विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सेवा भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
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