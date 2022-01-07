विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। कपाहड़ा पंचायत के प्रधान और बिजली बोर्ड के बीच स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहा विवाद अब मीटर गायब होने के मामले तक पहुंच गया है। प्रधान के घर कृषि कार्य के लिए लगाया गया स्मार्ट मीटर मौके से गायब मिला है। साथ ही मीटर से जुड़ी सर्विस वायर भी कटी हुई पाई गई है। बिजली बोर्ड ने इसे चोरी का मामला मानते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं, पंचायत प्रधान का दावा है कि उन्होंने 18 नवंबर को ही मीटर गायब होने की सूचना पुलिस थाना घुमारवीं और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दे दी थी।बिजली बोर्ड अधिकारियों के अनुसार जून महीने में पंचायत प्रधान के घर कृषि कार्य के लिए स्मार्ट मीटर लगाया गया था। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो के माध्यम से विभाग को स्मार्ट मीटर से कथित तौर पर बिजली का अनधिकृत इस्तेमाल किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान जिस स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाया गया था, वहां मीटर गायब मिला। इसके अलावा मीटर से जुड़ी सर्विस वायर भी काटकर फेंकी गई थी।बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि मौके पर टीम ने जब मीटर के बारे में जानकारी मांगी तो बताया गया कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी ही मीटर उतारकर ले गए हैं। हालांकि,बोर्ड के अनुसार किसी भी कर्मचारी ने मीटर नहीं हटाया है और न ही इसे उतारने के संबंध में कोई विभागीय कार्रवाई हुई है। ऐसे में विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने का निर्णय लिया है, ताकि मीटर गायब होने के कारणों का पता लगाया जा सके।उधर, पंचायत प्रधान ने बिजली बोर्ड की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 18 नवंबर को वह कृषि कार्य के लिए मोटर चलाकर खेतों में पानी लगाने पहुंचे थे, लेकिन मोटर चालू नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने मीटर की स्थिति देखी तो वह मौके से गायब मिला। प्रधान के अनुसार उन्होंने उसी दिन फोन के माध्यम से पुलिस थाना घुमारवीं को इसकी सूचना दी थी। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी शिकायत दर्ज करवाकर मीटर गायब होने की जानकारी दी थी।कोटबोर्ड को बिजली के अनधिकृत इस्तेमाल की सूचना मिली थी। इस पर जब बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची तो वहां लगाया गया स्मार्ट मीटर गायब पाया गया। मीटर से जुड़ी सर्विस वायर भी काटकर फेंकी गई थी। बोर्ड मीटर चोरी होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाने जा रहा है, ताकि मामले की जांच हो सके और सच्चाई सामने आ सके।कर्ण चंदेल,अधिशासी अभियंता,बिजली बोर्ड