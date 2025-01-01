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बोले, विद्यार्थी जीवन में मिलने वाले संस्कार ही भविष्य में तय करते हैं समाज की दिशा



संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठीपुरा में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वहीं शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रामलाल ठाकुर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन में मिलने वाले संस्कार ही भविष्य में समाज की दिशा तय करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान हासिल करना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार, अनुशासित और संस्कारवान नागरिक बनना भी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अनुशासन, मेहनत, आत्मविश्वास और अच्छे संस्कारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों में अंकिता देवी, सपना देवी, हरगुनप्रीत सिंह, शिवानी, कृतिका, अंकिता, अनमोल शर्मा, रिहाना, मोहित गुलारिया, याशिका चंदेल, दीपिका, विष्णवी, शबनम, हर्षिता, अक्षरा, लवी कुमारी, जगनप्रीत कौर, मानशी ठाकुर, अरुषि, दिव्यांशी, प्रियंका, अभिषेक ठाकुर, कृतिका शर्मा, पलक, शिवांश चौहान, कृष सोनी, मुस्कान ठाकुर, उपासना ठाकुर, प्रेरणा शर्मा, अक्षत भारद्वाज, करण सिंह, सूरज सिंह, हिमानी, वैष्णवी, अमन शर्मा, नैना, आकृति ठाकुर, मन्नत गर्ग, मानसी, अंशिता, अनमोल, हर्षित, सानिया, दिव्या, अंतरा, प्रिया, सृष्टि, कुसुम, इशिका, पल्लवी, निहारिका, दीक्षित शर्मा, अनीश सांख्यान, मनीष शर्मा, निखिल, दिवांश ठाकुर, गौरव, कार्तिक, मोहित शर्मा, नैतिक शर्मा, सागर ठाकुर, तुषार शर्मा, आशीष, रोहित बंसल, विक्रम, आदित्य ठाकुर, सागर पुंडीर, शिवम सहगल, प्रिंस कुमार, अभिषेक कुमार, साक्षी ठाकुर, श्रुति शर्मा, सुहानी शर्मा, कृतिका देवी, दीपाली शर्मा, कोमल, संजना धीमान, दीक्षित, साक्षी और श्रुति सहित अन्य विद्यार्थी शामिल रहे। विज्ञान और कला संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सानिया और पूजा को भी सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य कमलेश कुमारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और विद्यालय की गतिविधियों तथा विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। समारोह में अध्यापक, अभिभावक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया।

पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर ने वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि की शिरकत