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कहा- कपाहड़ा स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की दिशा में प्रयास तेजसंवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कपाहड़ा में रविवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया।मंत्री ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में मिलने वाले संस्कार ही समाज का भविष्य तय करते हैं। विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ अनुशासन, मेहनत, आत्मविश्वास और अच्छे संस्कार भी अपनाने चाहिए। सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करना जरूरी है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कपाहड़ा स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास कर रही है। स्कूल को सीबीएसई से संबद्ध करने के लिए कदम उठाए गए हैं। विद्यालय में सीबीएसई कैडर के 14 अध्यापक तैनात किए जा चुके हैं। संगीत, मनोविज्ञान और भूगोल विषयों के अध्यापकों की भी पहली बार नियुक्ति की गई है।मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेल, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने स्कूल की आवश्यकताओं को पूरा करने और मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा निदेशक नरेश चौहान, प्रधानाचार्य मनोरमा चड्ढा, अध्यापक, अभिभावक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और विद्यार्थी उपस्थित रहे।