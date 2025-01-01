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संवाद न्यूज एजेंसीजुखाला (बिलासपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुखाला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह में पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हिमाचली लोक संस्कृति की झलक पेश की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अमित ने बेड़िया दे ठेकेदारा आया बारा जो गीत प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। गरिमा और सहेलियों ने भाषण के माध्यम से अपने विचार रखे। वहीं, छात्राओं ने शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। मधु और सहेलियों ने पहाड़ी नाटी ओ मेरी प्रीति जिंटा और एरिका व सहेलियों ने हर कोई आशिक होया करदा पर भंगड़ा प्रस्तुत कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। छात्राओं ने बिलासपुरी गिद्दा प्रस्तुत कर स्थानीय संस्कृति के रंग भी बिखेरे।प्रधानाचार्य निर्मल सिंह चंदेल ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर स्कूल की शैक्षणिक, खेल और अन्य गतिविधियों का ब्योरा दिया। इस दौरान शिक्षा, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यातिथि ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यातिथि रामलाल ठाकुर ने कहा कि जुखाला क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं। क्षेत्र में डाइट और कॉलेज जैसे बड़े शिक्षण संस्थान स्थापित करवाए गए। इसके अलावा सिंचाई और पेयजल योजनाओं, सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत करवाने की दिशा में भी प्रयास किए गए। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मार्कंड को अस्पताल का दर्जा दिलवाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने शिक्षा-जुखाला पुल की जर्जर हालत पर चिंता जताई। कहा कि भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पुल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इस समस्या को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा, ताकि समय रहते उचित कदम उठाए जा सकें। समारोह में जुखाला पंचायत प्रधान हरि सिंह धीमान, उपप्रधान रूप देई शर्मा, बीडीसी सदस्य रामपाल ठाकुर, कोटला पंचायत प्रधान सुमन ठाकुर और उपप्रधान अंकुश दुर्भाषा सहित अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद रहे।वाणिज्य संकाय में सुहानी पहले स्थान पर12वीं कक्षा के वाणिज्य संकाय में सुहानी ने पहला और राघव ठाकुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। विज्ञान संकाय में आनन्य शर्मा प्रथम और अक्षिता शर्मा द्वितीय रहीं। कला संकाय में पल्लवी ठाकुर प्रथम, मानसी द्वितीय तथा दिया शर्मा और शुभम तृतीय स्थान पर रहे। दसवीं कक्षा में उर्वशी प्रथम और एंजल वर्मा द्वितीय रहीं। नौवीं में नक्ष प्रथम और कोमल द्वितीय, आठवीं में राहुल शर्मा प्रथम और भुवनेश कुमार द्वितीय, सातवीं में पूनम प्रथम और प्रिया द्वितीय रहीं। छठी कक्षा में ईशानी ठाकुर ने पहला और शिवांश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।