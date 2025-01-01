फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Luhnu Ground is even more beautiful than Dharamshala; watching a match here is a delightful experience: Dr. Rakesh

लुहणू मैदान धर्मशाला से भी सुंदर, यहां मैच देखना सुखद अनुभव : डॉ. राकेश

Tue, 20 Oct 2026 12:50 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Luhnu Ground is even more beautiful than Dharamshala; watching a match here is a delightful experience: Dr. Rakesh
लुहणू क्रिकेट मैदान में मैच देखने पहुंचे स्कूली बच्चे। संवाद - फोटो : Archive
एम्स के रजिस्ट्रार बोले- रणजी मुकाबले से स्थानीय युवाओं में बढ़ेगी क्रिकेट के प्रति रुचि, जिला क्रिकेट संघ के प्रयासों को सराहा
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। लुहणू क्रिकेट मैदान में मुंबई और हिमाचल की टीमों के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबला बिलासपुर के खेल प्रेमियों के लिए खास अवसर है। एम्स बिलासपुर के रजिस्ट्रार डॉ. राकेश कुमार सिंह भी इस मुकाबले को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने लुहणू मैदान को धर्मशाला से भी सुंदर बताते हुए कहा कि यहां बड़े स्तर का मुकाबला होते देखना सुखद अनुभव है। बिलासपुर उनकी जन्मभूमि है, इसलिए इस मैदान से उनका विशेष जुड़ाव है।
डॉ. राकेश कुमार सिंह ने कहा कि मुंबई और हिमाचल के खिलाड़ियों को खेलते देखकर स्थानीय बच्चों और युवाओं में क्रिकेट के प्रति रुचि बढ़ेगी। इससे वे खेलों में आगे बढ़कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि यह ऐसा अवसर है, जब इतिहास बनते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने मुकाबले के आयोजन में अनुराग सिंह ठाकुर और विशाल जगोता के प्रयासों की सराहना की।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि विशाल जगोता को वह पिछले 25 वर्षों से क्रिकेट के लिए मेहनत करते देख रहे हैं। लुहणू मैदान पर मुंबई और हिमाचल के बीच मुकाबला होना खुशी की बात है। ऐसे बड़े आयोजनों से स्थानीय युवाओं को प्रेरणा मिलती है। जब बच्चे अपने शहर के मैदान पर बड़े खिलाड़ियों को खेलते देखते हैं तो उनके मन में भी क्रिकेट में आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा के दम पर मुकाम हासिल करने का सपना पैदा होता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

डॉ. राकेश कुमार सिंह ने लुहणू मैदान की खूबसूरती का जिक्र करते हुए कहा कि यह मैदान उन्हें धर्मशाला से भी सुंदर लगता है। मैदान के पीछे रेलवे लाइन होने से यहां का नजारा और खास हो जाता है। क्रिकेट मैच के दौरान पीछे से रेलगाड़ी गुजरने का दृश्य बेहद खूबसूरत लगता है। उन्होंने बताया कि वह स्वयं भी विभागीय क्रिकेट खेल चुके हैं और खिलाड़ी के रूप में लुहणू मैदान पर उतर चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे चार दिन तक चलने वाले इस मुकाबले को देखने मैदान में पहुंचें और मुंबई व हिमाचल के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। उन्होंने मैदान में मौजूद बच्चों से नशे से दूर रहने और खेलों में भाग लेने का आह्वान भी किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed